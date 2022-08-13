شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات حول التعاقد مع استشارى لتصنيع السيارات الكهربائية بالنصر للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية من خلال شركة النصر للسيارات إحدى شركاتها التابعة مع إحدى الشركات الاستشارية "مستشار تطوير متخصص فى صناعة السيارات"، وذلك بقيمة تصل لنحو 6 ملايين يورو للمساهمة فى سرعة تصنيع سيارة كهربائية فى مصر حيث بلغت قيمة التعاقد مع الاستشارى 5.9 مليون يورو. وجاءت تفاصيل التعاقد كالتالى.. وجاءت تفاصيل التعاقد كالتالى.. 1 – المشاركة فى كافة مراحل الاختيار والتفاوض مع الشركات المانحة للرخصة بقيمة 650 ألف يورو. 2 – إدارة اعمال التطوير الخاصة بالطراز الذى سيتم تصنيعه بـ 750 ألف يورو. 3 – وضع تطوير التصميم الهندسى والتعديلات الهندسية المناسبة بـ 245 ألف يورو. 4 – وضع النظام الخاص بمراقبة الجودة وإدارة سلاسل الإمداد بـ 115 ألف يورو. 5 – إجراء الاختبار والتحقق من جودة جسم السيارة وإجراءات السلامة بـ 900 ألف يورو. 6- سداد 1.2 مليون يورو دفعة مقمة للاستشارى والباقى بعد الانتهاء. يشار لأن المفاوضات مستمرة للتعاقد مع شركة بايك الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة.