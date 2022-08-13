شكرا لقرائتكم خبر عن رقم صادم.. 80 مليار دولار تُفقد سنويًا نتيجة للمطالبات الاحتيالية في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين ، اليوم أن شركات التأمين تبذل الكثير من الجهد لمكافحة حالات الاحتيال ، موضحة انه في كثير من الأحيان لا تحقق النجاح المرجو .

وكشفت ان مؤسسة التحالف ضد الاحتيال في التأمين Coalition Against Insurance Fraud قدرت أن هناك 80 مليار دولار تُفقد سنويًا نتيجة للمطالبات الاحتيالية في الولايات المتحدة وحدها.

كما يشكل الاحتيال نسبة تتراوح من 5-10٪ من تكاليف المطالبات لشركات التأمين في الولايات المتحدة وكندا.

أضافت النشرة ،انه باستخدام التحليلات التنبؤية ، يمكن لشركات التأمين تحديد ومنع الاحتيال المحتمل قبل حدوثه ، أو أو اتخاذ تدابير تصحيحية بأثر رجعي.

وتلجأ العديد من شركات التأمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن علامات السلوك الاحتيالي ، وذلك باستخدام البيانات التي تم جمعها بعد تسوية المطالبة لمراقبة نشاط المؤمن عليه عبر الإنترنت بحثًا عن العلامات التحذيرية Red Flags.

وأوضحت انه يمكن لبرنامج التحليلات التنبؤية جمع بيانات العملاء لاستخراج المعلومات السلوكية التي يمكن ربطها بالأنشطة الاحتيالية أو الأنشطة عالية المخاطر. كما يمكنه الإبلاغ عن أنماط العملاء المشبوهة وتنبيه شركات التأمين في الوقت الفعلي. و من هنا يمكن للشركات الاحتفاظ بسجل لمثل هذه الحالات لتعيين درجات المخاطر ضد العملاء الذين يعانون من مشاكل.

وأشارت أن العملاء في صناعة التأمين يبحثون دائمًا عن خدمة سريعة وشخصية ، و يمكن أن يمثل ذلك تحديًا في بعض الأحيان، ولكن مع أنظمة التحليلات التنبؤية الجيدة ، ستكون شركات التأمين قادرة على تحديد أولويات بعض المطالبات لتوفير الوقت والمال والموارد – و في نفس الوقت الاحتفاظ بالأعمال وزيادة رضا العملاء.

كما يمكن لأدوات التحليلات التنبؤية توقّع احتياجات المؤمن عليهم ، والتخفيف من مخاوفهم وتحسين علاقتهم مع شركة التأمين الخاصة بهم. كما يمكن أن تساهم في إدارة أكثر إحكامًا للموازنات من خلال استخدام البيانات المتوقعة فيما يتعلق بالمطالبات ، مما يمنح شركات التأمين ميزة استراتيجية.