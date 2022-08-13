شكرا لقرائتكم خبر «يوروموني السعودية» يعود حضوريا إلى الرياض بعد توقف عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة مؤتمر يوروموني السعودية 2022، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤتمر القطاع المالي، تحت شعار «مأسسة الاستثمار والتمويل»، حيث سيعقد المؤتمر 7 سبتمبر المقبل وبشكل حضوري، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا

وسيتم تدشين فعاليات المؤتمر برعاية وزير المالية محمد الجدعان، وبحضور نخبة واسعة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي، وذلك لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والسياسات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وتأتي انطلاقة مؤتمر يوروموني السعودية لهذا العام في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تطورا تنمويا واسع النطاق، وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والاستثمار، حيث يوفر المؤتمر منصة عالمية لاستكشاف السبل والحلول، التي تبنتها حكومة المملكة، في التعامل مع مرحلة مابعد جائحة كوفيد-19، بما في ذلك المبادرات التي أطلقت لإنعاش الاقتصاد الوطني.

واستنادا إلى رؤية 2030، تسعى المملكة إلى مواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إحداث تحول في الاقتصاد الوطني، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية في البلاد، وهو الأمر الذي تجسد في نجاح حكومة المملكة من خلال إحرازها المزيد من التقدم، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية.

وسيسلط مؤتمر يوروموني السعودية 2022 الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، واستعراض الفرص، التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز الجوانب التنموية في المملكة.

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية محمد الجدعان، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إضافة إلى عقد الجلسات النقاشية، بحضور نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، بما في ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة ماجد الحقيل، ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، ورئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش، والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنفست السعودية عبدالله الرشود، ورئيس مجلس إدارة سدرة المالية هاني باعثمان، وشريك - رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك فيصل دوراني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة تمويل العقارات فابريس سوسيني، والرئيس العالمي لمستقبل التمويل «سيتي» رونيت جوس، وكبير مسؤولي الاستثمار في تشانيل كابيتال بول ويلسون، إضافة إلى الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لرأس المال الجريء الدكتور نبيل كوشك.