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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقارات الدولة عقدت لقاء موسعا مع عدد من المطورين العقاريين والمستثمرين وبيوت الخبرة المتخصصة في المال والأعمال لمعرفة صدى السوق، بشأن تنفيذ مشروع تطوير وإدارة وتمويل مرفق المجمع العدلي لوزارة العدل بمكة المكرمة، وبمشاركة عدد من المستشارين الماليين والقانونيين والفنيين الذين عملوا على دراسة المشروع فنيا وماليا، وذلك بهدف تقديم معلومات تفصيلية عن المشروع، والرد على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات، تمهيدا لطرح كراسة المشروع خلال الفترة القادمة.

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