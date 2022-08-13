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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكاديمية المالية وقعت اتفاقية تعاون مع مصرف الإنماء، تهدف إلى توطيد الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية وتقديم الحلول الاستشارية في مجال التدريب والشهادات المهنية وبناء الكفاءات، وتنظيم الفعاليات وورش العمل. ووقع الاتفاقية، مدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، ورئيس قطاع رأس المال البشري بمصرف الإنماء عبدالله بن محمد السلامة. وأكد آل خمسان أن التعاون مع مصرف الإنماء يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الاستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي. وأكد آل خمسان أن التعاون مع مصرف الإنماء يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الاستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي.

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