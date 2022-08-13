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ونتج عن الجولات الرقابية عدد من المخالفات، تمثلت في 7 إنشاءات عدم تسوير، و12 منشأة أنقاض بناء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 120 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين على المباني قيد الإنشاء، وذلك ضمن أعمال الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، وضمن جهود الأمانة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.ونتج عن الجولات الرقابية عدد من المخالفات، تمثلت في 7 إنشاءات عدم تسوير، و12 منشأة أنقاض بناء.

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