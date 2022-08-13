معهد البنك الإسلامي

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ويركز الترشيح على فئة إنجاز حلول التنمية لتقدير ومكافأة وتشجيع المشاريع الإبداعية التي تحل بنجاح التحديات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.وتأتي الجائزة البالغ قيمتها 100 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و70 ألف دولار للمركز الثاني، و30 ألف دولار للمركز الثالث.
كما دعا المعهد إلى التقديم أو الترشيح من خلال خطوتين تبدأ من خلال زيارة موقع بوابة جائزة IsDB . وتأتي الخطوة الأولى تسجيل المرشح/ مقدم الطلب، في موعد أقصاه 11 ديسمبر 2022، والخطوة الثانية هي أن يقوم المرشح/ مقدم الطلب بتحميل تفاصيل استمارة الترشيح.
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