شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة التخطيط: توصيل الغاز الطبيعى لـ 90% من قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام علي مشروع حياة كريمة، أنه من المخطط الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ90% من قرى حياة كريمة وذلك بعد انتهاء تنفيذ المشروع .

وأكد حلمى، قبل حياة كريمة كانت تصل نسبة القرى المخدومة بالغاز الطبيعي 4%، فما تم تنفيذه في قرى حياة كريمة خلال سنه يعادل ماتم إنجازه في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط، إلى أنه تم الانتهاء من 6918 مشروعا ومن المتوقع الانتهاء من 22021 مشروع نهاية العام، فقد بلغت نسبة التنفيذ إلى الآن 60% وتم توفير 5321 قطعة أرض لضمان تنفيذ كافة المشروعات.

وتوقع المشرف العام على حياة كريمة، أن تزيد تكلفة المرحلة الأولى عن 200 مليارجنيه نظراً لارتفاع التكاليف، مما يؤدى لارتفاع تكلفة مشروع حياة كريمة بمراحله الثلاث إلى تريليون جنيه.