شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تعاود الصعود بختام جلسات الأسبوع.. والجرام يرتفع 25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أسعار الذهب للارتفاع في ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، ليرتفع جرام الذهب حوالي 25 جنيها، حيث صعد عيار 21 من 1040 إلى 1065 جنيها للجرام فى التداولات بسوق الصاغة، وذلك بعد أن أغلق سوق الذهب العالمي على ارتفاع بحوالي 12 دولار لتسجل الأونصة 1801 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 913 جنيها

عيار 21 سجل 1065 جنيها

عيار 24 سجل 1217 جنيها

الجنيه الذهب 8520 جنيها

أسعار الذهب عالمياً سجلت ارتفاع ملحوظ ليحقق المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، وعند تسوية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو بحوالي 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة، فيما سجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

وكشفت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة عند 8.5% في يوليو تموز، مقارنة بمستويات 9.1% في يونيو، على صعيد التطورات السياسية، أفادت وول ستريت جورنال أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط لمقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول رحلة خارجية له في حوالي 3 سنوات.

من جانبه صرح المنسق الأمريكي لمنطقة الإندو-باسيفيك بأنه يجب على الصين إعادة فتح خطوط الاتصال مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصين بالغت في رد فعلها على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان.