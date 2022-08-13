شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعلن عن قرعة أراضٍ تكميلية بمدن الصعيد والان مع تفاصيل الخبر



وليد عباس: 22556 مواطنا سددوا جدية حجز 3677 قطعة أرض بالطرح الأول.. وطرح 19131 قطعة أرض بالمرحلة التكميلية القاهرة - سامية سيد - الجزار: التخصيص بنفس الشروط السابق الإعلان عنها وبنظام أسبقية الحجز الإلكترونى onlineوليد عباس: 22556 مواطنا سددوا جدية حجز 3677 قطعة أرض بالطرح الأول.. وطرح 19131 قطعة أرض بالمرحلة التكميلية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى لقطع الأراضى السكنية بمدن الصعيد الجديدة السابق الإعلان عنها بالجرائد القومية بتاريخ 13، 14 يونيو الماضي، وذلك فى خبر سار، استجابة لرغبة المواطنين من أهالى الصعيد، الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض، على أن تكون الأولوية للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بالمشروع، وذلك بشرط ألا يكونوا قد قاموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

وأكد وزير الإسكان، أن طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة بين ( إسكان متوسط " محور اراضى" ــ اسكان متميز ـ إسكان أكثر تميزاً ) بمدن الصعيد الجديدة شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مما استلزم الاستجابة للطلبات المقدمة من المواطنين الذين قاموا بالتقدم لحجز قطع الأراضي بنظام الحجز الإلكترونى عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص سيكون بنفس الشروط السابق الإعلان عنها وبنظام أسبقية الحجز الإلكترونى online من خلال موقع الحجز الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى فور الإعلان عن الطرح بالجرائد.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه سيتم طرح 19131 قطعة أرض إضافية بالمرحلة التكميلية متنوعة بين إسكان أكثر تميزاً ومتميز ومتوسط، بجانب سبق طرح 3677 قطعة أرض، ليصل إجمالى قطع الأراضي السكنية المطروحة بالمرحلتين الأولى والتكميلية إلى 22696 قطعة، مضيفاً أن عدد المواطنين الذين سددوا جدية الحجز بالطرح الأول بلغ 22556 مواطنا حتى انتهاء فترة التقدم.