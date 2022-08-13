شكرا لقرائتكم خبر عن 1325 مطعما سياحيا و1199 منشأة فندقية.. السياحة والآثار في أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار عددا من الأرقام المتعلقة بصناعة السياحة في مصر، وملف الآثار والمتاحف الأثرية.

ومن خلال الأرقام والاحصائيات فيوجد 18190 مركبة سياحية من اتوبيسات وسيارات وغيرها، ويوجد في مصر 2407 محل عاديات وسلع سياحية و2259 شركة سياحة مرخصة.

كما يوجد 1325 مطعم وكافيتريا سياحي، و1199 منشأة فندقية منها 261 عائمة، و235 صديقة للبيئة، كما يوجد 479 مركز غوص وأنشطة بحرية، و2160 موقع أثري منهم 126 مفتوح للزيارة، و43 متحف آثار بمختلف محافظات الجمهورية.