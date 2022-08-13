شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة " بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 23.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 923.5 مليون جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 95 مليون ورقة، وقيمة تداول 374 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 12 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 292 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 37.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 271.7 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 18 مليون ورقة، وقيمة تداول 223.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "سبيد ميديكال" بحجم تداول بلغ 351.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 214.5 مليون جنيه، ثم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 67.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 204.4 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 69.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 180.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بحجم تداول 10.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو"، بحجم تداول بلغ 1.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 174.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9988.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.70% ليغلق عند مستوى 2058.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.2% ليغلق عند مستوى 2983.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 12334.62 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3561.41 نقطة.