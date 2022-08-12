شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى تكرم شهداء الوطن".. افتتاح مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني بالرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتُتح رسميًا اليوم الجمعة مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني بالمرحلة السابعة بالرحاب ٢، بحضور ممثل عن القوات الجوية، اللواء طيار ممدوح غنيم ، رئيس شعبة تنظيم وإدارة القوات الجوية.

وحضر عن وزارة الأوقاف الشيخ محمد الجوهري ، مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، والشيخ وائل قناوي، مفتش المساجد بأوقاف القاهرة الجديدة ، كما حضر الافتتاح المهندس خالد مصطفى، رئيس جهاز الرحاب ، والدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس قطاع المساجد بمجموعة طلعت مصطفى ، والمهندس عبد الغفار أحمد، رئيس قطاع الإسكان بالرحاب .

كما حضر افتتاح المسجد أسرة الشهيد عقيد طيار هشام حسني ، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة في المسجد ، وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر سليمان ، من علماء وزارة الأوقاف، وأدى صلاة الجمعة عدد كبير من سكان الرحاب .

ويعد مسجد الشهيد طيار هشام حسني هو المسجد الـ 15 بالرحاب ، إذ تتواجد المساجد في كافة المجموعات السكنية والمناطق التجارية والخدمية لاستيعاب أعداد المصلين بالمدينة .

يشار إلى أن افتتاح مسجد الشهيد طيار هشام حسني بالرحاب يأتي في إطار اهتمام مجموعة طلعت مصطفى بملف المسؤولية المجتمعية ، إذ أعلنت المجموعة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات تكريما لذكرى الشهداء وتقديرا للتضحيات التي قدموها من أجل رفعة وسلامة وأمن الوطن، ونوعاً من رد الجميل. وتشمل هذه الإجراءات إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على بعض الشوارع بمشروعات المجموعة، وبناء مساجد تحمل اسم شهداء الواجب في تلك المشروعات، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.





افتتاح مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني بالرحاب (1)



افتتاح مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني بالرحاب (2)



افتتاح مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني بالرحاب (3)



افتتاح مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني بالرحاب (4)



افتتاح مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني بالرحاب (5)



افتتاح مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني بالرحاب (6)