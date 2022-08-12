شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يكشف: صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية تكسر حاجز 3 مليارات دولار خلال 4 أشهر فقط.. 7 دول قفزت بالصادرات بفارق 2 مليار دولار عن العام الماضي.. والصين تتصدر بمليار دولار يليها إسبانيا وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت قيمة صادرات مصر الإجمالية من الوقود والزيوت المعدنية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي نحو 3 مليارات و463 مليون دولار، مقابل مليار و91 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها ملياري و372 مليون دولار.

بلغت قيمة صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية إلى الصين نحو مليار و123 مليونا و131 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أبريل عام 2022، مقابل 475 مليونا و407 آلاف دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 647 مليون و724 ألف دولار.

بلغت قيمة صادرات الوقود والزيوت المعدنية إلى إسبانيا نحو 856 مليون و27 ألف دولار، مقابل 63 مليون و76 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت 792 مليون و951 ألف دولار.

بلغت قيمة صادرات الوقود والزيوت المعدنية إلى إيطاليا 421 مليون و833 ألف دولار، مقابل 136 مليون و97 ألف دولار، بزيادة بلغت 285 مليون و736 ألف دولار.

بلغت قيمة صادرات الوقود والزيوت المعدنية إلى فرنسا نحو 546 مليون و658 ألف دولار، مقابل 17 مليون و189 ألف دولار، بزيادة بلغت 529 مليون و469 ألف دولار.

بلغت قيمة صادرات الوقود والزيوت المعدنية إلى اليونان 515 مليون و364 ألف دولار، مقابل 399 مليون و819 ألف دولار، بزيادة بلغت 115 مليون و545 ألف دولار.

قائمة الدول المستوردة للوقود والزيوت المعدنية شملت أيضا دول أخرى خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث شملت كلا من تركيا وارتفعت وارداتها من الوقود المصري إلى 927 مليون و112 ألف دولار فى الفترة من يناير وحتى مارس الماضى، مقابل 8 ملايين و281 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 918 مليون و832 ألف دولار.

واستوردت اندونيسيا وقود وزيوت معدنية مصرية بقيمة 341 مليون و510 ألف دولار، مقابل 40 مليون و760 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 300 مليون و749 ألف دولار.