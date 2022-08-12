شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 99.81 دولار لبرنت.. و 94.25 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة،99.81 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 94.25 دولار للبرميل.

وقالت باربورا بوتسوفا، المتحدثة باسم مشغل "ميرو" بالتشيك، في تصريحات أوردتها، قناة روسيا اليوم، إن إمدادات النفط من روسيا قد تستأنف إلى التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على وقت دفعها، حيث تجري المفاوضات بشأن هذا ممثلو "أورلين يونبترول" مالكة مصافي النفط التشيكية.

وكانت الإمدادات توقفت في الأيام الماضية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، حيث كانت شركة "ترانس نفط" الروسية، أفادت بأن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية أوقفت في 4 أغسطس الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من "دروجبا"، حيث لم يتمكن الجانب الروسي من دفع رسوم العبور (ترانزيت) لأسباب فنية تعود لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2022 إلى أعلى مستوياتها فى عدة أعوام، ليصل معدلها إلى 105 دولارات للبرميل، بدعم رئيسى من المخاوف المتزايدة بشأن نقص الإمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية فى بعض مناطق الإنتاج الرئيسية، لا سيما أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، واضطرابات الإمدادات فى بحر قزوين، ونقص إمدادات الغازولين والديزل خلال موسم القيادة الصيفى وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأشار التقرير، أنه في حين كان للمخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط ، دوراً فى الحد من الارتفاع في الأسعار، على خلفية أسوأ موجة انتشار لفيروس كوفيد 19 منذ عامين، وتشير بعض التوقعات إلى أن مستويات أسعار النفط الخام ستظل تتراوح ما بين 90 إلى 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام الجاري 2022 .