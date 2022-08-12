شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: إرسال الفواتير الإلكترونية لحظيًا بداية من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بدءًا من مطلع العام المقبل، سيتم إرسال فواتير منظومة الفاتورة الإلكترونية لحظيًا على المنظومة خلال نفس يوم الإصدار، وذلك بعد تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظيًا.

وأوضح "توفيق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه اعتبارًا من 1 أغسطس الحالي تم تخفيض مهلة الـ 6 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة 5 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم ، أومن خلال الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني