شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 12 جنيها خلال 24 ساعة.. وعيار 21 يسجل 1038 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب، هبوطًا ملحوظًا بحوالي 12 جنيها خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1038 جنيهًا للجرام في تداولات اليوم الجمعة مقابل 1050 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 1038 جنيها

عيار 18 يسجل 890 جنيها

عيار 24 يسجل 1187 جنيها

الجنيه الذهب 8304 جنيهات

في البورصة العالمية، استقرت أسعار الذهب الجمعة 12 أغسطس 2022 واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي في ظل ضعف عام للدولار الأميركي واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلاً عن توقعات رفع الفائدة الأميركية.

وتماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1789.81 دولار للأونصة، وزادت خلال الأسبوع بنحو 1%، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.20 دولار للأونصة.

والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مما يجعل الذهب أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.34 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 955.16 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 2262.53 دولار للأونصة.