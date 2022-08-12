شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستقرار أسعار النفط بين 90 و 100 دولار للبرميل حتى نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2022 إلى أعلى مستوياتها فى عدة أعوام، ليصل معدلها إلى 105 دولارات للبرميل، بدعم رئيسى من المخاوف المتزايدة بشأن نقص الإمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية فى بعض مناطق الإنتاج الرئيسية، لا سيما أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، واضطرابات الإمدادات فى بحر قزوين، ونقص إمدادات الغازولين والديزل خلال موسم القيادة الصيفى وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأشار التقرير، أنه في حين كان للمخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط ، دوراً فى الحد من الارتفاع في الأسعار، على خلفية أسوأ موجة انتشار لفيروس كوفيد 19 منذ عامين، وتشير بعض التوقعات إلى أن مستويات أسعار النفط الخام ستظل تتراوح ما بين 90 إلى 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام الجاري 2022 .

وتابع التقرير، أنه فيما يتعلق بالاستثمارات العالمية، تشير أحـدث توقعـات وكالة الطاقة الدوليـة إلـى أن المعدل السنوي لقيمة الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز الطبيعـي خـلال الفترة ( 2021-2030 ) سيبلغ 650 مليار دولار ، و 700 مليار دولار حتى عام 2050 ، يـتم إنفاق أكثر من 60% من إجمالي الاستثمار على تطـوير حقـول جديدة ، وفقاً لسيناريو السياسات المعلنة الذي يوفر معياراً أكثر تحفظاً للمستقبل .