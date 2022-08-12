شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة التخطيط: الانتهاء من 6918 مشروعا ضمن مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة "عن الانتهاء من 6918 مشروعا ومن المتوقع الانتهاء من 22021 مشروعا بنهاية العام ضمن مشروعات حياة كريمة.

وأوضح المشرف العام على مبادرة حياة كريمة لـ"الخليج 365 أن نسبة تنفيذ المشروعات بلغ إلى الآن 60% من خلال توفير 5321 قطعة أرض.

وعن المشروعات التى تم الانتهاء أوضح حلمى أنه تم الانتهاء من 56 مشروعا فى قطاع الغاز ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعى سيم توصيله فى 90% من القرى المصرية، مؤكدا أن نسبة تنفيذ المشروعات الحكومية قبل حياة كريمة كانت تصل لـ4% فقط.

وأكد مساعد وزيرة التخطيط أن ما تم تنفيذه فى قرى حياة كريمة خلال سنة يساوى ما تم إنجازه خلال 4 سنوات الماضية. مشيرا إلى أن مشروعات الغاز ستوفر سنويا 650 جنيها ثمن أسطوانة الغاز.

وعن مشروعات الطرق ما يتم تنفيذه من مشروعات خلال المرحلة الأولى فى قرى حياة كريمة يمثل 15% من حجم شبكة مشروعات الطرق التى تنفذها الدولة حاليا.

وعن مشروعات توفير التعليم الجيد أوضح حلمى أن المشروعات التى يتم تنفيذها ستساهم فى تشجع على التعليم المرأة وخفض نسبة التسرب من التعليم بما يوفر فرص عمل لائقة وانخفاض معدل البطالة، فقد تم الانتهاء من 2003 مدارس.

وعن مشروعات الصرف الصحى، أوضح مساعد وزيرة التخطيط أنه تم الانتهاء من 12 محطة معالجة و111 محطة رفع، بالإضافة إلى الانتهاء من 464 محطة تنقية.

وعن مشروعات مياة الشرب فقد تم الانتهاء من 142 محطة تنقية ، و939 مشروع شبكات ومشروعات الكهرباء تم الانتهاء من 20 مشروعا ،وعن مشروعات الاتصالات اوضح حلمى انه عدد عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 28 مشروعا ، و233 برج محمول ، و674 مكتب بريد.

وتابع انه تم الانتهاء من 55 محطة سكك حديد ,بالإضافة الى الانتهاء من مشروعات مجمع الخدمات الحكومية والذى بلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها 252 مشروعا.

وعن مجمع الخدمات الزراعية بلغ عدد المشروعات التتى تم الانتهاء منها 184 مشروعا ، و81 ترعة بما يساوى 4145 كم مشروعات الطرق تم الانتهاء من 245 كوبرى.

مشروعات الصحة تم الانتهاء من 319 وحدة صحية ، و175 وحدة إسعاف، وعن مشروعات الشباب والرياضية تم الانتهاء من 415 مركز شباب، بالإضافة إلى الانتهاء من 59 وحدة تضامن و88 نقطة شرطة.