التخطيط: مصر تخصص 5.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن كريم" لأصحاب الهمم

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القاهرة - سامية سيد - خصصت الدولة المصرية 5.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن كريم" لأصحاب الهمم.

وشهد عام 2018، اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، خاصة أنه كان العام المخصص لمتحدي الإعاقة، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان، كما تم إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة"،

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أنه تم توفير دعم نقدى لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه. كما تم توفير 778 مؤسسة تأهيلية استفاد منها 113.6 ألف من أصحاب الهمم، بجانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة.

وتابع التقرير أنه تم دمج 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات،كما استفادة أكثر من 12 ألف طالباً جامعياً من خدمات سداد المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية. بجانب توفير 480 ألف طرف صناعى وجهاز تعويضي، بمتوسط 70 ألف جهاز سنوياً.وتوفير 7 آلاف حاسب آلى مجهز (ناطق) للطلاب ذوى الإعاقة البصرية. وإنشاء 216 مكتب تأهيل فى كافة المحافظات. وإطلاق "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة" وهو أول صندوق استثمارى خيرى مفتوح، ويستهدف استثمار الأموال لتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة.