شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الأرقام القياسية لعائدات قناة السويس فى عام 2022.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قناة السويس رحلة الأرقام القياسية فى تحقيق عائدات مرتفعة منذ بداية العام الجارى 2022، حيث بلغت العائدات في شهر يونيو الماضي نحو 12.3 مليار جنيه، بينما كانت 12 مليار جنيه فى شهر مايو الماضى، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه.

وينشر ”الخليج 365”، تطور عائدات قناة السويس منذ شهر يونيو 2021 وحتى شهر يونيو الماضى وفقا لما يلى:

سجلت عائدات هيئة القناة السويس 12.3 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضى.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 12 مليار جنيه فى شهر مايو الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 11.6 مليار جنيه في شهر أبريل الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 10 مليار جنيه في شهر مارس الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.6 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.5 مليار جنيه في شهر يناير الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.7 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 9 مليارات جنيه فى شهر نوفمبر الماضى.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.7 مليار جنيه فى شهر أكتوبر الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.8 مليار جنيه فى شهر سبتمبر الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.8 مليار جنيه فى شهر أغسطس الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.3 مليار جنيه فى شهر يوليو 2021.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 7.8 مليار جنيه فى شهر يونيو 2021.