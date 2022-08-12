شكرا لقرائتكم خبر عن 96.7 مليون برميل يوميا إجمالى إنتاج العالم من السوائل الهيدروكربونية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدر إجمالى إنتاج العالم من السوائل الهيدروكربونية عام 2021 بنحو 96.7 مليون برميل يوميا، بزيادة هامشية تقارب 0.59% عن معدلات الإنتاج عام 2020 والتي بلغت نحو 96.2 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك.

وأشار التقرير، إلى أن إنتاج الدول الأعضاء في أوابك قدر بحوالى 26.6 مليون برميل يوميا من السوائل الهيدروكربونية فى عام 2021، مقابل 25.7 مليون برميل يوميا عام 2020.

وتابع التقرير، أنه فيما يتعلق بالدول العربية مجتمعة فقد ارتفع إنتاجها من السوائل الهيدروكربونية من 26.8 مليون برميل يوميا عام 2020 ، إلى 27.6 مليون برميل يوميا عام 2020.

وذكر التقرير، أنه لوحظ خلال عام 2021 أن التحسن التدريجى فى الطلب على الطاقة شجع على رفع معدلات إنتاج زيت السجيل (الزيت الصخري ) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 7.51 مليون برميل يوميا النصف الأول من عام 2021 ، وهو رقم قريب من متوسط إنتاج نفس الفترة من عام 2020، والذى بلغ 7.57 مليون برميل يوميا، وبات معدل الإنتاج فى النصف الأول من عامى 2020 و2021 أعلى من نظيرهما الذى بلغ 7.45 مليون برميل يوميا فى عام 2019،وقد بلغ متوسط إنتاج زيت السجيل فى الربع الأخير من عام 2021 نحو 7.7 مليون برميل يوميا.