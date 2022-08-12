شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة الحبوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرفت مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 39.9 مليون ريال لكمية 23,092 طنا، وذلك لعدد 57 مزارعا.

يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 470.9 ألف طن لعدد 1,675 مزارع.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

وفي شأن متصل أوضحت المؤسسة أن موعد إقفال استلام القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم سيكون بنهاية عمل يوم الخميس 2/4/1444هـ الموافق 27/10/2022م.