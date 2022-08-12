«الكهرباء» توقع اتفاقية لتمويل مشروع الربط مع مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تمويل وكالة ائتمان صادرات لتمويل مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري بقيمة 567.5 مليون دولار وبفترة تسهيل تمتد 14عاما، وذلك لتمويل مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري.

وأوضحت السعودية للكهرباء في بيان على تداول أن اتفاقية التسهيلات تم إبرامها مع بنك ستاندرد تشارترد وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية والتي تنص على أن التسهيلات سيتم ضمانها من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية (EKN) وبتمويل من مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية SEK بقيمة 567.51 مليون دولار. وذكرت أن مدة التمويل 14 عاما وأن الهدف منه هو استخدام التسهيلات في تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري. وأشارت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

في سياق آخر وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال) مع 15 جهة تمويلية إقليمية ودولية.

وأوضحت في بيان لها على «تداول»، أن مدة التمويل 5 سنوات، مبينة أن الهدف منه إعادة تمويل تسهيلات دولية مشتركة حالية (سداد اتفاقية تمويل مشترك آخر تم الحصول عليه في عام 2017 وتاريخ استحقاقه في شهر أغسطس من عام 2022) وتمويل أغراضها العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية.

وقالت الشركة «إن الجهات الممولة تشمل كلا من بنك ستاندرد تشارتر، بنك إتش إس بي سي، انتيسا سان باولو، بنك ميزوهو، بنك ام يو اف جي، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك الدولة الهندي، بنك الصين، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك الكويت الوطني، بنك كي اف دبليو و»سوسيتيه جنرال».

وأشارت الشركة إلى أنه وفقا لبنود الاتفاقية، يحق لها أن تطلب تمديد مدة التمويل لسنتين إضافيتين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون في تصريح «إن توقيع الشركة على اتفاقية التمويل الدولي المشترك وتمويل وكالة ائتمان الصادرات، جاءتا بشروط وأسعار مواتية، مما يعكس المستوى الائتماني المرتفع الذي تتمتع به الشركة، حيث يرتبط تصنيفها الائتماني بالتصنيف الائتماني السيادي للمملكة، كما يعد تزايد اهتمام المجتمع المصرفي الإقليمي والدولي بالمملكة أمرا مبشرا يعكس الأسس الاقتصادية المتينة للمملكة، ولا سيما في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق المال حاليا».

وأضاف «نتطلع إلى الاستفادة من هذا التسهيل الدولي المشترك في تلبية متطلباتنا من النفقات الرأسمالية، وبالتالي إرساء نمو طويل الأجل لأعمالنا ومستثمرينا وسيدعم تمويل وكالة ائتمان صادرات مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري».

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد عملت على زيادة حجم التسهيل المشترك وتمديد تاريخ استحقاقه، واجتذاب ممولين جدد مستفيدة من اهتمام القطاع المصرفي الإقليمي والدولي بالسوق السعودية.

تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري

