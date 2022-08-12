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وأشارت بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية إلى وصول قيمة الصادرات خلال أول عشرة أيام من الشهر الحالي إلى 15.7 مليار دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت الواردات خلال الفترة نفسها أيضا بنسبة 34.1% سنويا إلى 23.4 مليار دولار، ليصل العجز التجاري إلى 7.68 مليارات دولار مقابل عجز قدره 4.69 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معدل نمو صادرات كوريا الجنوبية نمت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس الحالي، نتيجة الطلب المرتفع على المنتجات البترولية والسيارات، فيما شهد العجز التجاري زيادة في الارتفاع بسبب تكاليف الوقود.وأشارت بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية إلى وصول قيمة الصادرات خلال أول عشرة أيام من الشهر الحالي إلى 15.7 مليار دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت الواردات خلال الفترة نفسها أيضا بنسبة 34.1% سنويا إلى 23.4 مليار دولار، ليصل العجز التجاري إلى 7.68 مليارات دولار مقابل عجز قدره 4.69 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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