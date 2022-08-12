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وتضمنت الفرص الاستثمارية أنشطة متنوعة أبرزها: سوق تاروت، وحديقة دانة الرامس، وحديقة العائلات بصفوى، ومقهى سيار بشارع الخليج العربي، وسوق تجاري بحي الدخل المحدود، ومحال تجارية، وأراض صناعية بأبومعن، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية دائمة وموقتة، طرحتها أمانة المنطقة الشرقية في مدن وبلدات محافظة القطيف؛ ضمن جهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، وتعزيز عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية.وتضمنت الفرص الاستثمارية أنشطة متنوعة أبرزها: سوق تاروت، وحديقة دانة الرامس، وحديقة العائلات بصفوى، ومقهى سيار بشارع الخليج العربي، وسوق تجاري بحي الدخل المحدود، ومحال تجارية، وأراض صناعية بأبومعن، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة.

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