شكرا لقرائتكم خبر 121 ألف صفقة إيجارية في يوليو.. والرياض الأعلى تليها جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المؤشر الإيجاري أكثر من 121 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يوليو الماضي، وفق التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»، بالتكامل مع منصة «سكني»، وذلك في 16 مدينة يشملها المؤشر تغطي جميع مناطق المملكة.

وأوضحت شبكة إيجار في بيان لها، أنه تم توثيق نحو 105 آلاف عقد إيجار سكني في الشبكة خلال شهر يوليو (تمثل 87% من الإجمالي)، فيما قاربت العقود الإيجارية التجارية 17 ألف عقد، وذلك بحسب بيانات التقرير السادس في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري.

وجاءت مدينة الرياض الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية بين المدن التي يشملها المؤشر، حيث بلغت نسبة الصفقات الإيجارية السكنية والتجارية 31,4% من إجمالي الصفقات، وحلت جدة ثانيا بنسبة 24,9%، فيما تجاوزت الصفقات الإيجارية في مكة المكرمة 8,1%، تلتها المدينة المنورة بنسبة 7,2% ثم الدمام بنسبة 6,6% لتأتي باقي المدن التي يشملها المؤشر في نسب دون 5%.

وفي مقارنة مع عدد الصفقات الإيجارية السكنية في النصف الأول لعام 2022 مع الفترة ذاتها من العام 2021، فقد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة قاربت 58% من الصفقات الإيجارية السكنية، فيما ارتفعت الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 87% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق المؤشر الإيجاري في النصف الأول من العام الجاري نحو 800 ألف صفقة إيجارية سكنية، وأكثر من 300 ألف صفقة إيجارية تجارية.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية؛ للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد باستخدام الخرائط التفاعلية.

عقود المؤشر العقاري شهريا







مارس: يغطي 6 مدن 185 ألف عقد (139 ألف عقد سكني 46 ألف عقد تجاري)



أبريل: يغطي 10 مدن 2022104 آلاف عقد (80 ألف عقد سكني 24 ألف عقد تجاري)



مايو : يغطي 15 مدينة 2022 113 ألف عقد (86 ألف عقد سكني 27 ألف عقد تجاري)



يونيو: يغطي 15 مدينة 2022 102 ألف عقد (80 ألف عقد سكني 21 ألف عقد تجاري)



يوليو: يغطي 16 مدينة 2022 121 ألف عقد (105 آلاف عقد سكني 17 ألف عقد تجاري)



أعلى 5 مدن توثيقا للعقود يوليو 2022: