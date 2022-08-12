قطاع الإيواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والسياحة بمنطقة جازان شهد إقبالا متزايدا من الزوار والسياح خلال الإجازة الصيفية الحالية، التي صاحبها اعتدال الأجواء منذ بداية شهر أغسطس الجاري؛ إثر الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ما أسهم في رفع نسبة الإشغال إلى ما يقارب الـ85% بالعديد من الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية.

وأكد رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبوهادي أن ارتفاع حجم الإنفاق السياحي في منطقة جازان على مدار العام حفز القطاع الخاص لاستثمار الفرص السياحية في المنطقة التي تضم حاليا أكثر من 63 فندقا بها 2891 غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 358 مبنى للوحدات السكنية المفروشة تضم 9074 وحدة داخلية، تتراوح نسب الإشغال بها طوال العام ما بين 59% في الفترات العادية من العام و100% في مواسم الإجازات والمهرجانات.

وبين أن دخل قطاع الفنادق بمنطقة جازان بلغ نحو 40,000,000 ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، وفقا لتحليل مؤشرات الإنفاق لنقاط البيع .