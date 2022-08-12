إطلاق خدمة نقاط البيع بين المملكة وقطر عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق البنك المركزي السعودي خدمة نقاط البيع بين شبكة المدفوعات الوطنية «مدى»، وشبكة قطر الوطنية «نابس»، وذلك ابتداء من الأول من شهر أغسطس 2022.

وأوضح البنك في بيان صدر أمس، أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، مبينا أنه سيتمكن حاملو بطاقات «مدى» وبطاقات «نابس» فور إطلاق الخدمة من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net.

وذكر أن الشبكة الخليجية للمدفوعات تمكن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس، كما تسهم الشبكة الخليجية للمدفوعات في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأفاد البنك المركزي السعودي، أن الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز من التكامل في مجال المدفوعات، وذلك عبر زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة، كما سيمكن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الحسم المباشر، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بين البلدين.

وأكد أن عمليات الشبكة الخليجية تسهم في خفض التكلفة على العملاء، بدلا من تنفيذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة، كما تعد خطوة مهمة في تحقيق التكامل والترابط لأنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030.

وأبان البنك المركزي السعودي أن الربط بين شبكة المدفوعات الوطنية «مدى»، وشبكة قطر الوطنية «نابس» يأتي امتدادا لما تم تنفيذه مسبقا بربط خدمة نقاط البيع مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان.

خدمة نقاط البيع بين السعودية وقطر:







الربط بين شبكتي «مدى» السعودية «نابس» القطرية.



خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net.



التطبيق ابتداء من أغسطس 2022.



مزايا الربط بين شبكات نقاط البيع:





يعزز من التكامل في مجال المدفوعات.



زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة.



يمكن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع.



رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بين البلدين.



عمليات ربط خليجية مع «مدى»:





قطر - البحرين - الكويت - سلطنة عمان



الشبكة الخليجية للمدفوعات: