بزيادة 5 جنيهات.. رفع أسعار سجائر التبغ المسخن في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شعبة الأدخنة باتحاد الصناعات، زيادة أسعار سجائر التبغ المسخن، الخميس، 12 أغسطس، في الأسواق المصرية بقيمة 5 جنيهات.

وبلغ سعر التبغ المسخن “هيتس” بأنواعه 40 جنيهًا مقارنة بـ 37 جنيهًا، بينما سجلت “هيتس دايمشيونز” بأنواعها 45 جنيها مقارنة بـ 40 جنيهًا، فيما ارتفع “أيكوس” بقيمة 5 جنيهات.

وتشهد الأسواق المصرية اختفاء بعض أنواع السجائر، في ظل قيام بعض التجار باستغلال الأوضاع لرفع أسعارها.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات إن اختفاء بعض أنواع السجائر يعود لأزمة في المواد الخام المستوردة من الخارج.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، الأربعاء، أن المادة الخام المستخدمة في تصنيع السجائر مستوردة من الخارج، ومن ثم تتأثر بالأوضاع الحالية، والقرارات الحكومية بشأن سعر الدولار الجمركي وضوابط الاستيراد، والاعتمادات المستندية، وتوافر الدولار .

وتابع: "زراعة التبغ محرمة في مصر، وقطاع الدخان يستورد كافة خاماته من الخارج، وبالتالي هناك صعوبة حاليًا في الاستيراد في ظل ضغوط الدولار مقابل الجنيه المصري.

وكانت شركة الشرقية- إيسترن كومباني، قد نفت ارتفاع أسعار السجائر المحلية، وأكدت أن الأسعار لم تتغير منذ شهر مارس الماضي، وتهيب الشركة بمستهلكي منتجاتها بتحري السعر من خلال الكود (QR) المطبوع علي علب السجائر.