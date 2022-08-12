شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة للتأمين الإجبارى: إصدار وثائق تأمينية لـ9959 دراجة نارية و2325 نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر يوليو 2022 أن الدراجات النارية بلغ إجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها حوالى 9959 مركبة من بينها 1412موديل 2020 و4165 موديل 2021 و4380 دراجات موديل 2022 و 2 دراجه نارية موديل 2023 مع العلم أنه لم يتم ترخيص أى أجرة دراجة نارية فى تقرير يوليو 2022.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 2325 سيارة من بينها 19 سيارة نقل موديل 2020 و109 سيارة نقل موديل 2021 و784موديل 2022 و1413 سيارة نقل موديل.

احتلت شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا بعدد 2471 وفى المركز الثانى نيسان 1817وفى المركز الثالث شيرى 1566 والمركز الرابع إم جى 802 وفى المركز الخامس سوزوكى 728 وفى المركز السادس تويوتا 727 مركبة وفى المركز السابع هيونداى 714 وفى المركز الثامن مرسيدس 674 وفى المركز التاسع رينو بعدد مركبات 576 وفى المركز العاشر بيجو بعدد 514 مركبة.

يذكر أن البيانات قد كشفت عن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 24777 مركبة، وأكد التقرير إن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 1605 مركبة موديل 2020 و4567 مركبة موديل 2021 و14032مركبة موديل 2022 و4573 مركبة موديل 2023.