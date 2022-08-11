شكرا لقرائتكم خبر «بلدي» تطرح 12 استبانة حول مشاريع ومبادرات البلدية والإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت منصة «بلدي» من خلال البوابة التفاعلية 12 استبانة؛ لأخذ مرئيات المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال حول خدمات ومشاريع ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتوفير أعلى مستوى من الشفافية والتحسين المستمر من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف استطلاعات الرأي التي حظت بتفاعل أكثر من 174 ألف مشارك إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة لعموم المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في المملكة، ورفع مستوى جودة الطرق، وتحسين المشهد الحضري في المدن وتعزيز المشاركة المجتمعية، وزيادة مستوى نظافة المدن، والنهوض بمستوى خدمات البنية التحتية والمرافق العامة. وشملت الاستطلاعات استبانة لمعرفة رضا السكان عن جودة الطرق في المدن، وآراء السكان حول الخدمات البلدية في مدن المملكة، ونظافة المدن في المملكة، ورضا العملاء عن منصة «بلدي»، ومستوى رضا العملاء عن خدمات تصنيف المنشآت، والرضا عن خدمات العملاء المقدمة لهم، وآراء السكان حول المشهد الحضري، وقياس رضا العملاء عن خدمات البنية التحتية والمرافق العامة، ورضا السكان عن سلامة الغذاء في المطاعم، ورضا السكان عن مكافحة آفات الصحة العامة، ورضا العملاء (أصحاب المنشآت) عن الاشتراطات البلدية.

وتسعى منصة «بلدي» من خلال الاستبانات إلى تعزيز الشفافية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وانطلاقا من أهمية مشاركة الجميع في تطوير خدمات القطاعين البلدي والإسكاني، إذ تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والمنشآت، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون السعودية فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا.

الاستطلاعات:

- معرفة رضا السكان عن جودة الطرق في المدن.

- آراء السكان حول الخدمات البلدية في المدن.

- آراء السكان حول نظافة المدن في المملكة.

- رضا العملاء عن منصة «بلدي».

- رضا العملاء عن خدمات تصنيف المنشآت.

- الرضا عن خدمات العملاء المقدمة لهم.

- آراء السكان حول المشهد الحضري.

- رضا العملاء عن خدمات البنية التحتية والمرافق العامة.

- رضا السكان عن سلامة الغذاء في المطاعم.

- رضا السكان عن مكافحة آفات الصحة العامة.

- رضا العملاء (أصحاب المنشآت) عن الاشتراطات البلدية.