أخبار البورصة اليوم الخميس 11-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 11-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 669.536 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ليسيكو مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 669.536 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 663.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.8%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 89.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، 660.3 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 12334 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4038 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3561 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، شراء الأولى 20.9 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، شراء الثانية 250 مليون سهم، بنسبة 0.011% من رأسمال الشركة، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 30 ألف سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 442.4 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بلتون المالية القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10.5 ألف سهم، 1.96 مليون سهم، 220 مليون سهم، 56.2 مليون سهم، 298 مليون سهم، 462.2 مليون سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات 7543 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 1396 سهم، 24.1 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، تعليم لخدمات الإدارة، بلتون المالية القابضة، 1000 سهم، 100 ألف سهم، 472.2 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بلتون المالية القابضة 94418 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 100 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) إيرادات بلغت 187.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 123.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 51.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 20.15 مليون جنيه مقارنة مع 6.3 مليون جنيه بنسبة نمو 225%.

وحقق بنك البركة، صافي الدخل من العائد بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح الفترة 783.1 خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 611.9 مليون جنيه.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 32.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.03 مليون جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 84.6%.

باكين

قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إن مجلس الإدارة وافق على الاستعانة بأحد بنوك الاستثمار للتفاوض والمفاضلة بين العروض المقدمة لشراء الشركة من سايباد وسايبس، للوصول لأعلى قيمة ممكن لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء لا يعتبر ملزم لشركة باكين، وموافقة مجلس الإدارة على إعداد البيانات المطلوبة للفحص النافي للجهالة، كما وافق المجلس على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطبها من بورصة لندن للأوراق المالية.