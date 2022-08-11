شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع ودائع البنوك لتبلغ 7.089 تريليون جنيه فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أبريل الماضي بنحو 108.5 مليار جنيه، لتسجل 7.089 تريليون جنيه مقابل 6.980 تريليون جنيه في مارس السابق له.

وأوضح البنك المركزي - في التقرير الشهري - أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.408 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.



وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.217 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 191.446 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غيرالحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أبريل الماضي لتبلغ 5.680 تريليون جنيه مقابل 5.602 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.



ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.829 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 4.770 تريليون بنهاية مارس السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.866 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 654.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 4.068 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16.072مليار جنيه.



وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 850.7 مليار جنيه مقابل 832.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 47.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 265.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 513.8 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه واستحوزت على 24 مليار جنيه.