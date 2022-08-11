شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 11-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 11-8-2022.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ليسيكو مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 669.536 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 663.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.8%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 89.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، 660.3 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 12334 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4038 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3561 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.78%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.68%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.401 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.33%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 8.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.15%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.265 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.35%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.13%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.095 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.01%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.563 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.17%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.32%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 80.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.