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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأكاديمية المالية أمس بدء التسجيل في برنامج «قادة المستقبل المالي»، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة لاستشراف المستقبل المالي، وإعداد وتطوير قادة المستقبل المالي في المملكة، بما يتواءم مع التوجهات المستقبلية وبرنامج تطوير القطاع المالي، ورؤية المملكة 2030، حيث من المقرر انطلاقه في 1 أكتوبر القادم.

وأوضح المدير العام للأكاديمية مانع آل خمسان أن برنامج «قادة المستقبل المالي» أحد مبادرات الأكاديمية المالية، التي تهدف من خلاله إلى الإسهام في تحقيق رؤية 2030 وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، عبر إعداد وتطوير مجموعة من القادة الأكفاء لتعزيز تنمية القطاع في المستقبل.

وبين أن البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة باستشرافه للمستقبل المالي، واعتماده أربع ركائز استراتيجية تستشرف المستقبل وهي البعد المستقبلي، وبعد التعاون، وبعد التحول، وبعد القيادة.

ويشمل البرنامج تنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، أما ركائز تطوير قادة مستقبل القطاع المالي فتشمل كيفية استكشاف المشهد المالي المستقبلي واستشرافه (البعد المستقبلي)، وكيفية التبني المالي (بعد التحول)، وكيفية التواصل بين قادة القطاع المالي وتمكينهم (بعد التعاون)، و كيفية التمكين للتحول كقادة للمستقبل (البعد القيادي).

وستسهم ركائز القيادة المستقبلية في كيفية تأثير قادة المستقبل المالي على الوطن والمجتمع ونقل المجتمع المالي إلى المستوى التالي، وجعل قيادة التغيير من خلال الآخرين أمرا مستداما، فضلا عن تطوير قادة المستقبل.

وسيركز البرنامج الذي سيضم نخبة من قادة القطاع المالي على التطورات المتسارعة والحلول البديلة للقطاع المالي حتى 2030، وأبرز الاتجاهات والتوقعات المتعلقة بالرقمنة، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية، فضلا عن التأمين وأسواق رأس المال، وكيف تؤثر هذه الاتجاهات على المملكة ، وكيف يمكن للسلطات والجهات الفاعلة بالسوق توقع التغييرات، والحد من المخاطر، والاستفادة من الفرص.

وسيعقد البرنامج بالتعاون مع أربعة شركاء دوليين، وبمشاركة 17 خبيرا واستشاريا ماليا، وسيمتد على مدار 4 أشهر، حيث يستهدف المديرين القياديين والمرشحين لمناصب قيادية في القطاع المالي.

كما سيشتمل على جلسات توجيه لكل مشارك، ويعقد على فترات متنوعة وفي نهايات أيام الأسبوع (يحتوي 5 أيام تدريبية و5 ندوات افتراضية).

ودعت الأكاديمية المالية للراغبين بالتسجيل ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم من خلال الرابط التالي: https://fa.gov.sa/ar/LeadershipProgram/Pages/default.aspx