تدشين مركز التحكم والقيادة بهيئة السياحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب «مركز التحكم والقيادة» بالهيئة السعودية للسياحة ضمن منظومة العناية بالزائر. ويعنى المركز بتوجيه وتمكين فرق العمل في القطاع السياحي لمعالجة المتطلبات ذات الأولوية للزوار.

ويستخدم المركز التقنيات المتقدمة لمعالجة ملاحظاتهم واستفساراتهم، ويتم ذلك بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتتواجد داخل المملكة وخارجها لتغطية أهم قنوات التواصل مع الزوار في جميع مراحل رحلة الزائر عبر 6 لغات هي «العربية، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الروسية، الصينية» لخدمة زوار المملكة.

كما تم تكريم المتميزين في مركز العناية بالزائر عطفا على نتائج رضاء الزوار عن خدمات المركز، بالإضافة إلى استعراض أهم الأرقام والإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث تتوقع منظومة العناية بالزائر خدمة ما يقارب مليون زائر بنهاية العام الجاري 2022، عبر قنواتها المختلفة داخل وخارج المملكة عبر 25 رقما دوليا لخدمة العديد من الدول المستهدفة سياحيا.

ويعمل مركز التحكم والقيادة على استعراض البيانات وتحليلها معتمداً على عدد من المصادر المختلفة وتشمل: «الاتصال الهاتفي والمرئي، وتطبيق الواتس أب، وقنوات التواصل الاجتماعي، والبريد الالكتروني، وقنوات موقع «روح السعودية»، وخدمات الزوار الذاتية في الفنادق وخدمات الترحيب بالزوار في المطارات الدولية، والمراكز التفاعلية المتنقلة خلال مواسم السعودية»، إلى جانب إصدار التقارير الدورية والمقترحات لتحسين تجربة الزائر ذات الأولوية.

يذكر أن منظومة العناية بالزائر تعد الأحدث والأكبر من نوعها منذ انطلاق أعمال الهيئة في عام 2020م.

مركز التحكم والقيادة بهيئة السياحة:

