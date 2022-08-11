الخطوط السعودية تشغل رحلاتها إلى سول 16 أغسطس

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وأفادت الخطوط السعودية في بيان لها أن الرحلة الأولى ستقلع من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في 16 أغسطس بالرقم SV898، في الساعة 01:00 لتتوقف في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ثم تواصل إلى مطار إنتشون الدولي وتصل في الساعة 19:50 بالتوقيت المحلي.وستشغل طائرتها الحديثة من طراز بوينج 787 دريملاينر، المكونة من فئتين مع 24 سريرا مسطحا في درجة الأعمال، و274 مقعدا في درجة الضيافة، وتتميز الطائرة بنظام ترفيه في كل مقعد بمحتوى يصل إلى 5000 ساعة ترفيهية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي بالنيابة المهندس أحمد الوسية «إن وجود «السعودية» في كوريا الجنوبية يعني المزيد من الخيارات للضيوف من كلا البلدين وخارجهما، إلى جانب ضيافتنا الجوية المميزة وكل منظومة الخدمات الأخرى التي أهّلتنا لنيل الجوائز الدولية».
وأضاف «إن الخط المباشر بين المملكة وكوريا الجنوبية سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال والخدمات اللوجستية والمستثمرين وقطاع التصنيع، ولا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، فضلا عن خدمة شرائح متعددة من الضيوف، وكذلك مواكبة خطط التنمية السياحية بجذب المزيد من السياح لزيارة مختلف مناطق المملكة.
ويتيح برنامج «عطلات السعودية»، للضيوف باقات متنوعة لتصميم عطلات إلى «سول»، عبر شبكة الخطوط السعودية التي تتضمن إلى جانب الرحلات حجز الفنادق والسيارة والجولات السياحية وغيرها.
تشغيل رحلات إلى سول:
- الرحلة الأولى
- 16 أغسطس 2022
- الرقم SV898
- تقلع من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الساعة 00:01
- تتوقف في مطار الملك خالد الدولي بالرياض
- تواصل لمطار إنتشون الدولي وتصل الساعة 50:19 بالتوقيت المحلي
- نوع الطائرة بوينج 787 دريملاينر
- تحوي 24 سريرا مسطحا في درجة الأعمال و274 مقعدا في درجة الضيافة
- تتميز بنظام ترفيه في كل مقعد بمحتوى يصل إلى 5000 ساعة ترفيهي
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