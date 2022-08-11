إطلاق برنامج لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي

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وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم أن البرنامج يعد أحد البرامج النوعية التي تنفذ لثاني مرة على مستوى المنطقة بوصفه برنامجا تنفيذيا متخصصا، حيث يهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، ويأتي بالشراكة بين مركز ZLC ومعهد MIT، مشيرا إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 13 ربيع ثاني 1444 هـ الموافق 7 نوفمبر 2022 وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 27 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 21 نوفمبر 2022 في مدينة سرقسطة بإسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرا -عن بعد- يوم الاثنين 11 جمادى الأول 1444هـ الموافق 5 ديسمبر 2022.واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على خبرة تزيد عن 5 سنوات في المجال اللوجستي، ومتقناً للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
برنامج تنفيذي للقيادة في القطاع اللوجستي:
- يتضمن 90 ساعة تدريبية مكثفة
- بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT
يتكون من 3 مراحل:
- الأولى - عن بعد - يوم 7 نوفمبر 2022 وتستمر أسبوعين.
- الثانية يوم 21 نوفمبر 2022 في مدينة سرقسطة بإسبانيا، وتستمر أسبوعين.
- الثالثة تستمر شهرا - عن بعد - يوم 5 ديسمبر 2022.
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- خبرة تزيد على 5 سنوات في المجال اللوجستي
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتاب
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