شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء زيادة تكاليف نشاط "المصرية للاتصالات" أبرزها زيادة الرسوم لـ405 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت تكاليف نشاط الشركة المصرية للاتصالات، إلى 12.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 10.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وخلال الربع الثاني زادت تكاليف الشركة إلى 6.3 مليار جنيه مقارنة مع 5.2 مليار جنيه، وتأتي الزيادة في تكاليف النشاط بمبلغ 1.98 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، بشكل رئيسي إلى ما يلي:

1- زيادة تكلفة المكالمات بمبلغ 220 مليون جنيه، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة تكاليف أتعاب دولي عن خدمة الترانزيت.

2- زيادة بند إهلاكات واستهلاكات الفترة بمبلغ 710.1 مليون جنيه نتيجة للإضافات التي تمت خلال العام السابق بعد النصف الأول والفترة الحالية.

3- زيادة بند الأجور والمرتبات بمبلغ 172.1 مليون جنيه والناتجة بشكل أساسي من العلاوات التي تمت خلال الفترة.

4- زيادة رسوم تراخيص وترددات (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) بمبلغ 404.991 مليون جنيه نتيجة للتعديلات التي تمت على التراخيص طبقًا لتجديد الترخيص الممنوح للشركة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات النشاط التي تمثل أساس احتساب تلك الرسوم.

5- زيادة بند تكاليف النشاط الأخرى بمبلغ 446.992 مليون جنيه، ويرجع بشكل رئيسي إلى زيادة كلًا من تكاليف بند حق استخدام دوائر بنظام IRU خارج مصر بمبلغ 143.3 مليون جنيه وبند تكاليف خدمات جهات بمبلغ 122.8 مليون جنيه.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 10%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 13% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 44% من خلال إضافة 3,6 مليون مشترك جديد منهم 2,1 مليون عميل ضمن مشروع المدراس ومبادرات التضامن الاجتماعي.