شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الدكتور إسلام عزام من منصب كبير مستشارى هيئة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور إسلام عزام باستقالة من عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث كان يتولى منصب كبير مستشاري الهيئة، وتقدم "عزام" باستقالته يوم الأحد الماضى عقب رحيل الدكتور محمد عمران من منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة وتولي محمد فريد بدلًا منه.

وانضم الدكتور إسلام عزام للهيئة العامة للرقابة المالية يوم 21 يناير عام 2021 ليشغل منصب نائب رئيس الهيئة، وعقب انتهاء مدة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، استمر في العمل بالهيئة بمنصب كبير المستشارين مع المستشار رضا عبد المعطي، والقاضي خالد النشار.

ويعمل إسلام عزام أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديه خبرة طويلة في مجال التمويل والاستثمار، حيث عمل "عزام" مساعدًا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ومستشارًا لرئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري، ومستشارًا لوزير الاستثمار.

كما كان عضوًا باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الشركة القابضة للطيران، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لهيئة الاستثمار، وكذلك عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للتأمين، والعديد من الشركات الاستثمارية الأخرى، وللدكتور عزام مجموعة من الأبحاث الأكاديمية المنشورة في العديد من الدوريات الدولية المحكمة في مجالي الاقتصاد والتمويل.