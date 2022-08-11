الاقتصاد

البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع بصعود جماعى للمؤشرات

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 669.536 مليار جنيه.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 12334 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4038 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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