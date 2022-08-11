شكرا لقرائتكم خبر عن ‫شعبة الدخان: بعض الشركات الاجنبية كشفت عن أسعار بيع التبغ المسخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، أن بعض الشركات الأجنبية منها شركة فيليب موريس عدلت أسعار التبغ المسخن، خاصة يعد زيادة استهلاكه نوعا ما فى مصر.

أضاف إمبابى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه بحسب الشركة فإنه اعتبارا من اليوم 11 أغسطس، فإن سعر " هيتس " بأنواعها تبلغ 40 جنيها، وسعر " هيتس دايمنشيونز " تبلغ 45 جنيها، وذلك بزيادة 3 جنيهات لكل نوع عن الأسعار السابقة.