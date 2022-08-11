شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 97.27 دولار لبرنت و91.80 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،97.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.80دولار للبرميل.

واتفقت المجر وسلوفاكيا مع أوكرانيا على استئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" المار في الأراضي الأوكرانية، في الأيام المقبلة.. بينما تواصلت العمليات العسكرية الروسية في مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء، إن وزارة العمل المجرية ومصنع "سوفنافت" السلوفاكي اتفقا مع الجانب الأوكراني على استئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم المصنع السلوفاكي، أنتون مولنر، إن "رد فعل الجانب الأوكراني كان إيجابيا على اقتراح "سوفنافت" وشركة النفط والغاز المجرية (أم أو إل)، بدفع تكاليف العبور لإمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا المار بأوكرانيا.

وأضاف مولنر: أن مصفاة سوفنافت قامت بالفعل بتحويل الأموال إلى الجانب الأوكراني، وتتوقع أن يتم استئناف إمدادات النفط في الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الجانب الروسي وافق أيضا على هذا الخيار.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات العالم من النفط انخفضت بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 1 % بين عامي 2020 و 2021 ، وذلك من 1317 مليار برميل ، إلى 1304 مليار برميل وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأضاف التقرير أن احتياطيات النفط في الدول الأعضاء في المنظمة وباقي الدول العربية لم تشهد احتياطيات الدول العربية أي تغيير بين عامي 2020 و 2021 ، وبقيـت عنـد حدود 719 مليار برميل ، منها حوالي 710 مليار برميل في الدول الأعضاء في أوابك.

وتابع التقرير أن التقديرات تغيرت عملياً بين عامي 2019 و 2020 ، فقد رفعت الإمارات العربية المتحـدة احتياطياتها النفطية مـن 97.8 مليار برميل إلى 107 مليار برميل ، كما ارتفعت احتياطيات المملكة العربية السعودية خلال نفس الفترة من 258.6 مليار برميل إلى 261.6 مليار برميل.

وتابع التقرير، أي أن احتياطيات الدول الأعضاء ارتفعت بنحو 12 مليار برميل، مثلت احتياطيات النفط في الدول الأعضاء 54.5 % من إجمالي احتياطيات النفط العالمية ، بينما شكلت احتياطيات النفط في الدول العربية مجتمعة 55.2 % من إجمالي احتياطيات النفط في العالم.