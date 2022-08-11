شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول والجمارك يسلمان شحنة مضبوطات من المخلفات البترولية لبتروتريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت شركة بتروتريد من استلام شحنة مخلفات بترولية عبارة عن 4 حاويات 310 براميل من المخلفات البترولية من ميناء بدر الذهبية "الجاف"، وذلك بعد صدور قرار من المستشار حسن الجوهرى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية لمكتب النائب العام بتسليم المضبوطات الى الهيئة المصرية العامة للبترول بإعدام المضبوطات المتحفظ عليها مع مراعاة اتخاذ إجراءات الحماية والسلامة المدنية أثناء نقلها والتخلص الآمن منها

وفى نفس السياق توجه الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد بالشكر والتقدير للمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية والشكر للمحاسب الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية على تعاونهم مع شركة بتروتريد فى التخلص الآمن على المخلفات البترولية والمحافظة على حماية البيئة داخل الدوائر الجمركية بمنافذ الجمهورية.

كما أعرب وهدان عن تقديره لأعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس مصلحة الجمارك لتسليم المضبوطات وهم محمد رشدى محمد مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات بجمارك القاهرة والمحاسب ياسر يحيى الجبالى مدير عام دعم المنتجات البترولية بهيئة البترول والمحاسب مصطفى مختار مدير عام الجمارك والضرائب بهيئة البترول والرائد محمد صالح رئيس مباحث الضرائب الرسوم وتامر صبحى محمد مدير ادارة الاستخبارات بالادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى والعقيد احمد الخشن رئيس مباحث بالادارة العامة لمصلحة أمن الموانئ والمحاسب احمد الدالى مدير عام مساعد الجمارك بهيئة البترول .

ياتى ذلك فى أحكام السيطرة على المنافذ الجمركية وتنفيذ احكام القانون وعدم تداول اى منتجات بترولية الا بتصريح من الجهة الادارية المختصة وهى الهيئة المصرية العامة للبترول.