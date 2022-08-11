شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1051 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية تراجع ملحوظ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوط من 1054 جنيها للجرام إلي 1051 جنيها للجرام بقيمة تراجع 3 جنيهات، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية وتغيرات في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة.





أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1051 جنيها.

عيار 18 يسجل 907 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1201 جنيها.

الجنيه الذهب 8401 جنيها.

على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 11 أغسطس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة على الرغم من دلائل على تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1786.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو تموز عند 1807.79 دولار أمس الأربعاء، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1802.10 دولار.