شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: حملات توعوية بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن فريق التوعية بالشركة قام بتوعية العاملين بالشركة بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة ولصحة المهنية في ضوء خطة زمنية.

وأوضح درة أنه تم التنبيه على كافة المناطق بنشر ملصقات توضح تطبيقات السلامة والصحة المهنية الواجب إتباعها في حالة حدوث أي طارئ على أن يتم إظهارها في مكان ظاهر، حتى يتم عمل مسابقة بين مناطق وفروع الشركة لاختيار أفضل منطقة تقوم بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية كنوع من تشجيع العاملين للالتزام بتطبيق الإجراءات.

وشدد علي الالتزام بالخطة التوعوية الإلكترونية التي تنفذها الشركة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بث فيديوهات توضح إجراءات السلامة والصحة المهنية عبر الصفحة الرسمية للشركة، ونشر بوستات توعية خاصة بتطبيقات وإجراءات السلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.

يأتي ذلك في إطار الخطة التوعوية المنفذة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والتي تستهدف جمهور المواطنين من طلاب المدارس والجامعات وربات البيوت والعاملين بالمصالح الحكومية والرائدات الريفيات بمختلف الفئات العمرية بجانب التوعية الداخلية الموجهة للعاملين بالشركة بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي للفئات المستهدفة وتعزيز التعاون بين الشركة ومختلف منظمات المجتمع المدني كمشاركة مجتمعية تستهدف تحقيق التنمية الفكرية.