شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 58 % في صادرات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ ضمن بعثة HATS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن صادرات الشركات التى شاركت فى HATS Egypt النسخة الأخيرة سجلت نمواً فى عام 2021 بالمقارنه بعام 2020 بنسبة زيادة 58%.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات حققت 264 مليون دولار فى 2021 " قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ" بالمقارنة ب 167.2 مليون دولار فى 2020 ، وهو ما يجعل بعثة HATS فرصة ملائمة لنمو الصادرات المصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

ولفت المجلس إلي أن بعثة HATS تعد الحدث الأكبر في قطاع الصناعات الهندسية، خاصة في ظل مشاركة 80 مشترٍ دولي، وهو ما يعد فرصة لتوقيع عقود تصديرية من مصر في إطار خطة النهوض بالصادرات ودعماً لخطة الدولة لتحقيق استراتيجية الـ 100 مليار دولار.

وأوضح تقرير المجلس أن النسخة الرابعة من HATS تنعقد في الفترة من 2-4 أكتوبر 2022، تشهد عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين المقرر استقبالهم في الحدث.

وشدد تقرير المجلس التصديري على أن HATS يعتبر الحدث الأكبر والأضخم و الوحيد في مصر الذي يخدم صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين والتي تعد الأضخم لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

وأشار إلي أن بعثات المشترين الكبرى مثل HATS فرصة ملائمة لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة خلال الفترة القادمة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.