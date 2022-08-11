شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى الأسواق تسجل 34 جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة استقرار عند 29 جنيها فى تداولات اليوم الخميس، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 34 جنيها واقصي سعر 36 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم، سعر كيلو الأبيض 29 جنيها للكيلو بالمزرعة، وبلغ سعر الساسو فى المزرعة 51 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض يسجل سعر 4.25 جنيها إلى 4.30 جنيهات والكتكوت الساسو 4.75 إلى 5.25 جنيها للكيلو وفراخ أمهات بيضاء 22 جنيهات.

الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قد تسجل بعض التفاوت من محافظة إلى أخري، وذلك وفق تكاليف الإنتاج وعوامل العرض والطلب ومكاسب التجار.