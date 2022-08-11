شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء تكشف تطورات سوق الحديد فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن مصانع الحديد ثبتت أسعارها هذا الشهر فيما عدا شركة بشاى للصلب رفعت الأسعار 400 جنيها ليصل إلى 17900 جنيها تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية في المصانع الاستثماري 50 % فقط فى ظل الظروف الحالية.

أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا

سعر السويس للصلب 17570 جنيها

حديد المصريين 17570 جنيها

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

حديد الجارحى 17300 جنيها

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.